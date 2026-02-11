Nicolas Cage si mostra in tutta la sua interpretazione di detective anni ’30 nelle prime immagini ufficiali di Spider-Noir, la nuova serie di Prime Video. Il volto noto del cinema si prepara a immergersi in atmosfere oscure, tra fumo e ambientazioni hard-boiled, portando sul piccolo schermo il personaggio Marvel nato nel mondo di Spider-Man: Un nuovo universo. La serie promette di essere un noir intenso, con Cage in versione detective, pronto a risolvere misteri nel cuore di una Gotham alternativa.

Il debutto televisivo di Nicolas Cage si tinge di nero, fumo e atmosfere hard-boiled. Prime Video ha rilasciato le prime foto ufficiali di Spider-Noir, l’attesissima serie live-action basata sul personaggio Marvel creato nel mondo di Spider-Man: Un nuovo universo. Ambientata nella New York della Grande Depressione, la serie vede Cage interpretare Ben Reilly, un investigatore privato stanco e sfortunato che deve fare i conti con il suo passato da unico supereroe della città: “The Spider”. Le immagini, diffuse in esclusiva sui canali social Prime Video, svelano non solo il look di Cage, ma anche i comprimari che popoleranno questa visione noir del mito di Spider-Man. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Noir | Nicolas Cage detective anni ’30 nelle prime immagini ufficiali della serie Prime Video

Approfondimenti su Spider Noir Prime Video

Ultime notizie su Spider Noir Prime Video

