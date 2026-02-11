Spider-Noir | Nicolas Cage detective anni ’30 nelle prime immagini ufficiali della serie Prime Video
Nicolas Cage si mostra in tutta la sua interpretazione di detective anni ’30 nelle prime immagini ufficiali di Spider-Noir, la nuova serie di Prime Video. Il volto noto del cinema si prepara a immergersi in atmosfere oscure, tra fumo e ambientazioni hard-boiled, portando sul piccolo schermo il personaggio Marvel nato nel mondo di Spider-Man: Un nuovo universo. La serie promette di essere un noir intenso, con Cage in versione detective, pronto a risolvere misteri nel cuore di una Gotham alternativa.
Il debutto televisivo di Nicolas Cage si tinge di nero, fumo e atmosfere hard-boiled. Prime Video ha rilasciato le prime foto ufficiali di Spider-Noir, l’attesissima serie live-action basata sul personaggio Marvel creato nel mondo di Spider-Man: Un nuovo universo. Ambientata nella New York della Grande Depressione, la serie vede Cage interpretare Ben Reilly, un investigatore privato stanco e sfortunato che deve fare i conti con il suo passato da unico supereroe della città: “The Spider”. Le immagini, diffuse in esclusiva sui canali social Prime Video, svelano non solo il look di Cage, ma anche i comprimari che popoleranno questa visione noir del mito di Spider-Man. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
