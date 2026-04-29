Ancona allarme in via Buoncompagno | il micio sul balcone spaventa i vicini

Oggi pomeriggio, in via Buoncompagno ad Ancona, i residenti hanno allertato le forze dell'ordine dopo aver notato un gatto sul balcone di un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per verificare la situazione e assicurarsi che l'animale fosse in sicurezza. La presenza del micio ha generato preoccupazione tra i vicini, che hanno chiamato le autorità per chiedere assistenza.

?? Cosa sapere Soccorso in via Buoncompagno ad Ancona per un gatto visto sul balcone oggi pomeriggio. Vigili del fuoco e Croce Gialla escludono malori alla proprietaria dopo sopralluogo in appartamento. Intorno alle 15 di questo pomeriggio, un insolito allarme ha mobilitato i soccorsi in via Buoncompagno, una traversa di corso Mazzini ad Ancona, dopo che la presenza di un gatto sul balcone di un appartamento ha scatenato il timore tra i vicini. La preoccupazione è nata spontaneamente tra chi abit .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, allarme in via Buoncompagno: il micio sul balcone spaventa i vicini Notizie correlate Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltelloLicciana Nardi (Massa Carrara), 12 febbraio 2026 – Una telefonata allarmata e poi la corsa dei militi del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Allarme in corso Mazzini, residenti chiamano i soccorsi per un gatto sul balcone: pensavano a un malore della padrona Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aggressione in via Flaminia, traffici illeciti al porto di Ancona e caso plasma a Torrette: le notizie della giornata (in un minuto); Alluvioni, Musone e Aspio sotto osservazione; Ancona, via Isonzo e quel cartello che inganna: Toglietelo, i clienti sono scomparsi; Allarme ed evacuazione alla Facoltà, ma è soltanto una simulazione. Ubriachi e violenti, soccorsi in serie in via Berti fuori dalla mensa della Caritas di Ancona. I residenti: «Abbiamo paura a uscire di casa»ANCONA Sbandati, clochard e violenti: tre interventi in tre giorni da parte del 118 e delle forze dell’ordine. Ecco l’atmosfera che si respira in via Berti, nei pressi della ... corriereadriatico.it Va a fuoco la cappa della cucina in una palazzina ad Ancona: in salvo la proprietaria, l'allarme dato dai viciniANCONA – Allarme per un incendio in via De Gasperi. Secondo le prime informazioni, ha preso fuoco la cappa della cucina di un appartamento in cui vive un'anziana. Subito i vicini hanno dato l'allarme. corriereadriatico.it Veratv GROUP. . , . Ad Ancona, a bordo della , istituzioni, università e operatori del settore si sono confrontati sull’impatto della nuova - facebook.com facebook RT @tuttosport: Picchiato dal branco per una felpa della #Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona x.com