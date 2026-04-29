Allarme in corso Mazzini residenti chiamano i soccorsi per un gatto sul balcone | pensavano a un malore della padrona

Nel primo pomeriggio, in pieno centro cittadino, una chiamata ai soccorsi ha segnalato la presenza di un gatto sul balcone di un appartamento in via Buoncompagno, una traversa di corso Mazzini. La Croce Gialla è intervenuta intorno alle 15 per gestire la situazione, che aveva inizialmente destato preoccupazioni tra i residenti, che avevano pensato a un malore della padrona. La situazione si è poi risolta senza ulteriori complicazioni.

ANCONA – Paura e poi sospiro di sollievo nel pomeriggio in pieno centro. Attorno alle 15 la Croce Gialla è intervenuta in via Buoncompagno, una traversa di corso Mazzini, per un allarme decisamente insolito: un gatto sul balcone di un appartamento. Secondo i vicini il micio era solito stare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “Gatto lanciato dal balcone”: padrona sotto accusaMacerata, 31 marzo 2026 – È accusata di maltrattamenti di animali perché avrebbe lanciato il gatto dalla finestra al secondo piano del suo... Bambino di tre anni ha un malore in casa, i genitori chiamano i soccorsi: muore durante il trasporto in ospedaleCAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Un bambino di tre anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo avere avuto un malore nella sua casa a Cavallino... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cedimento in via Mazzini, transennata una zona del centro; Giulianova, si apre una voragine in via Mazzini: area interdetta; Crollo del muro nella zona dei mulini, previsto sopralluogo per tamponare l’emergenza e mettere in sicurezza la strada; Terni, l'ombra del dolo sulle due auto in fiamme alla Polymer: la Volante indaga sul piromane. Bisceglie, allarme furti in centro: il video-denuncia di Sergio Silvestris Un mercoledì mattina di tensione per i commercianti biscegliesi. A lanciare l’allarme è Sergio Silvestris, farmacista ed ex europarlamentare, che attraverso i propri canali social ha segnalato - facebook.com facebook L’allarme di Bankitalia e Corte dei Conti: senza crescita non si va lontano x.com