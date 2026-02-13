Trovato morto sul balcone tragedia nel borgo | l’allarme dato dalla moglie l’uomo a terra il coltello

Una tragedia si è consumata questa mattina nel borgo di Licciana Nardi. La moglie ha chiamato i soccorsi dopo aver trovato il marito morto sul balcone. Sul posto sono arrivati i medici del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Gli agenti hanno trovato anche un coltello vicino al corpo. Sono ancora in corso le verifiche per capire cosa sia successo.

Licciana Nardi (Massa Carrara), 12 febbraio 2026 – Una telefonata allarmata e poi la corsa dei militi del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Notte drammatica nel Comune di Licciana Nardi, dove un uomo ha perso la vita, improvvisamente, mentre era a casa. La chiamata per il soccorso è arrivata poco dopo le 20.30, a dare l'allarme forse è stata proprio la moglie dell'uomo, al rientro a casa. L'intervento dei soccorritori. Immediato l'intervento di automedica e ambulanza. Sul posto sono arrivati, allertati per un intervento da codice rosso, i volontari e il personale sanitario della Croce azzurra di Comano e della Croce bianca di Aulla.

