Ancona 5 nuovi Maestri del Lavoro | l’onore per l’eccellenza locale

A Pesaro e Urbino cinque lavoratori sono stati insigniti della Stella al Merito, con una cerimonia a Ancona. Il riconoscimento, attribuito a livello locale, premia la dedizione e la professionalità di persone che operano in aziende come quella produttrice di armi. La premiazione si è svolta nel capoluogo marchigiano, coinvolgendo anche altri protagonisti del settore.

? Cosa sapere Cinque lavoratori di Pesaro e Urbino ricevono la Stella al Merito a Ancona.. Il riconoscimento premia la dedizione professionale di esperti in aziende come Benelli Armi.. Il primo maggio a Ancona vedrà la consegna della Stella al Merito del Lavoro a cinque professionisti della provincia di Pesaro e Urbino presso la Mole Vanvitelliana. L’onorificenza, che conferisce il titolo di Maestro del Lavoro, viene assegnata dal Presidente della su proposta del Ministro del lavoro. Il riconoscimento si rivolge a impiegati che hanno superato i 50 anni di età e che vantano almeno 25 anni di servizio ininterrotto, distinguendosi per perizia tecnica, dedizione costante e condotta morale esemplare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, 5 nuovi Maestri del Lavoro: l’onore per l’eccellenza locale Notizie correlate Potenza celebra l’eccellenza: 10 maestri del lavoro ricevono le Stelle? Cosa sapere La Prefettura di Potenza consegna le Stelle al merito a dieci professionisti lucani il 1 maggio. Ecco i nuovi dieci maestri del lavoro piacentiniIl prossimo 1° maggio, festa del lavoro, a Bologna – presso Palazzo Re Enzo -, come in tutti gli altri capoluoghi di regione d’Italia, saranno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’; Stella di Merito: Mattarella conferisce a 5 pesaresi l'onorificenza per la carriera. Ecco i nomi; Otto nuovi Maestri del lavoro in provincia di Arezzo; Il prefetto incontra i nuovi Maestri del Lavoro: il primo maggio l'onorificenza. Quattro nuovi Maestri del Lavoro nella provincia di Ascoli, cerimonia il primo maggio ad AnconaPrestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, ... picenooggi.it Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’Il Primo Maggio avranno il riconoscimento alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L’onorificenza viene conferita dal Capo dello Stato . msn.com Poste Italiane premia i suoi dipendenti a livello nazionale: tra i 97 Maestri del Lavoro 2026 c'é anche Elisabetta Paoletti di Acilia https://canaledieci.it/2026/04/29/poste-italiane-premia-i-suoi-dipendenti-tra-i-nuovi-97-maestri-del-lavoro-ce-anche-elisabetta-paol - facebook.com facebook Impegno e passione: Stella al merito per 33 Maestri del lavoro bresciani x.com