A Jesi si registrano tensioni tra tifosi e dirigenza, con alcuni chiedendo il rimozione della squadra al vertice. La Jesina, sotto la guida di mister Puddu, ha concluso la stagione in posizione di centro classifica, assicurandosi la salvezza in Eccellenza con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra ha affrontato un avvio complicato, ma ha terminato il torneo con risultati positivi.

Dopo un inizio tutto in salita la Jesina di mister Puddu ha chiuso a centro classifica, conquistando la salvezza in Eccellenza con una giornata di anticipo. Il traguardo raggiunto non ha fatto però cambiare idea alla curva jesina riguardo la dirigenza attuale stando allo striscione esposto pochi giorni fa: "La nostra salvezza è che questa dirigenza si dimetta". Seguito lunedì poi da un comunicato social del gruppo " Eppure il Vento Soffia Ancora " che inizia così: "Abbiamo passato un altro anno senza curva. Jesi privata della sua voce mentre qualcuno festeggia una salvezza strappata all’ultimo come fosse gloria. Ma qui nessuno è cieco: la piazza è compatta, la piazza ha scelto da che parte stare, le presenze allo stadio ne sono la prova.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Jesi ribolle: "Via la dirigenza"

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