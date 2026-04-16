In tempi come questi l’Italia avrebbe bisogno di un’altra dirigenza per la politica estera Anche all’opposizione

In un momento segnato da conflitti e crisi internazionali, si discute spesso della necessità di un cambio di rotta nella politica estera del paese. Le tensioni globali e le guerre in corso hanno portato all’attenzione delle istituzioni e dell’opposizione la questione della rappresentanza e delle scelte diplomatiche. La situazione attuale richiede un approccio diverso e più efficace per affrontare le sfide internazionali.

In periodi così drammatici per la sorte dell’umanità, con l’esplodere e l’acuirsi di guerre e conflitti, con genocidi che si sarebbero dovuti cancellare dal presente e dal futuro della storia, avremmo meritato come popolo italiano un’altra dirigenza e un’altra rappresentanza politica. È vero, la politica è in crisi ovunque, in talune nazioni addirittura capi di governo e capi di stato sono criminali e terroristi. Ma noi siamo italiani, abbiamo la costituzione più bella del mondo, siamo la culla del diritto, anche antica civiltà dell’umanità, dobbiamo auspicare e lavorare tutti perché non si debba “morire” politicamente del meno peggio. Il governo Meloni non riesce a riprendersi dalle “sberle” politiche dell’esito del referendum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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