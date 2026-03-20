Jackson alla Juve la dirigenza bianconera monitora anche il centravanti senegalese per l’estate Tutti i dettagli

La Juventus sta seguendo da vicino le mosse di Jackson, il centravanti senegalese attualmente in orbita bianconera, con l’obiettivo di valutare eventuali sviluppi per il mercato estivo. La dirigenza della squadra italiana tiene sotto controllo le circostanze che riguardano il giocatore e analizza le sue prestazioni in vista di un possibile acquisto. La situazione viene monitorata attentamente in vista delle decisioni future.

Jackson alla Juve, la dirigenza bianconera monitora anche il centravanti senegalese per il mercato estivo. Vediamo insieme tutti i dettagli. La Juve valuta nuovi profili per potenziare l’attacco in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, una delle piste concrete per il reparto avanzato porta a Nicolas Jackson. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore rientrerà al Chelsea al termine della stagione dopo aver trascorso l’ultimo anno in prestito al Bayern Monaco. L’attaccante rappresenterebbe un’alternativa di spessore per la rosa di Luciano Spalletti, che cerca elementi in grado di garantire fisicità e profondità alla manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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