Anche i servizi segreti francesi sapevano dei safari umani in Bosnia | la nuova testimonianza raccolta dall’autore de I cecchini del weekend

Un nuovo tassello si aggiunge al quadro delle attività dei servizi segreti francesi in Bosnia durante gli anni '90. Secondo la testimonianza raccolta dall’autore del libro “I cecchini del weekend”, le agenzie di intelligence francesi erano al corrente dei cosiddetti “safari umani” che si svolgevano nel territorio balcanico. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione sulle modalità di coinvolgimento e conoscenza delle forze di intelligence europee in quei conflitti.

“I servizi segreti francesi sapevano dei safari umani in Bosnia ”. A dirlo è Ezio Gavazzeni, autore del libro “I cecchini del weekend” (ed. PaperFirst). Lo scrittore, che lo scorso anno ha presentato l’esposto dal quale è partita l’inchiesta della Procura di Milano, ha raccolto una nuova testimonianza. “Si tratta di un documento che è stato depositato nel primo municipio di Parigi il 23 aprile 2026, come da timbro” racconta Gavazzeni. Il protagonista di questa storia è “un signore franco croato laureato in relazioni internazionali che nel 1992 si trovava in Francia ”. E proprio in quell’anno, con lo scoppio della guerra nei Balcani, racconta...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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