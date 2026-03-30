Ezio Gavazzeni, autore del libro “I cecchini del weekend”, narra l’indagine sui cosiddetti “safari umani”, eventi in cui persone abbienti provenienti da altri paesi pagavano per partecipare come cecchini durante l’assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1996. La narrazione si sviluppa attraverso interviste e analisi di testimoni, offrendo una ricostruzione dettagliata di questa pratica estrema.

Ezio Gavazzeni, autore del libro già in cima alle vendite I cecchini del weekend ( Paper First ), racconta l’inchiesta dietro i cosiddetti “ safari umani ” in cui ricchi stranieri pagavano per improvvisarsi cecchini durante l’assedio di Sarajevo (92-96). Il libro sarà presentato domani, 31 marzo, alla Libreria Centofiori di Milano, in piazzale Dateo. L’autore dialogherà con il magistrato Guido Salvini e Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano. Il libro-inchiesta – che ha avuto due ristampe in dieci giorni – ripercorre gli eventi legati all’assedio di Sarajevo durante la guerra in Bosnia: ricchi stranieri, provenienti tutti da paesi occidentali, pagavano somme ingenti per avere l’occasione di sparare a persone inermi assieme ai cecchini dell’esercito serbo bosniaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I cecchini del weekend”, Enzo Gavazzeni racconta la storia dei “safari umani” con Guido Salvini e Peter Gomez

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