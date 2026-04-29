Anche Gragnano rende onore ai suoi cittadini caduti nella Resistenza

A Gragnano, da dieci anni, si svolge il progetto “Viaggio tra i Cippi”, un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Durante l’evento, si rendono omaggio ai cittadini caduti durante la Resistenza, seguendo il discorso del 1955 di Piero Calamandrei rivolto ai giovani universitari di Milano. La cerimonia coinvolge diverse attività e momenti di riflessione pubblica.

È stato il discorso pronunciato da Piero Calamandrei ai giovani universitari di Milano nel 1955 a fare da filo conduttore al “Viaggio tra i Cippi “ che l’Amministrazione Comunale di Gragnano organizza da 10 anni con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. È infatti ai giovani in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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