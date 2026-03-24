La “nonna” della Cooperativa Gioele, uno dei simboli del volontariato cittadino, da oltre trent’anni impegnata ad aiutare le persone con disabilità, una dedizione che prosegue ancora oggi a quasi 90 anni. E poi un uomo generoso, che lungo tutta la vita si è dato da fare per sostenere le realtà che operano a favore delle persone più fragili, supportando diverse associazioni locali, prima fra tutte la Croce Verde. E ancora, uno dei sodalizi più attivi e presenti nella vita della comunità, sempre pronto a dare una mano, da quasi 70 anni in prima linea per solidarietà e beneficenza, dagli interventi durante le emergenze ambientali al servizio nel corso dei pellegrinaggi degli ammalati a Lourdes o le giornate di raccolta cibo per il Banco Alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone rende onore ai suoi ’Angeli d’Oro’

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