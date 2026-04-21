Fiori deposti al monumento ai caduti a Gragnano l' omaggio degli alpini di Agazzano

Domenica scorsa, nel comune di Gragnano, si è svolta una cerimonia di deposizione di fiori presso il monumento ai caduti. L’evento ha visto la partecipazione degli Alpini del Gruppo di Agazzano, alcuni dei quali sono originari di Gragnano. La cerimonia ha coinvolto i membri del gruppo e le autorità locali, che hanno reso omaggio ai caduti. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e commozione.

Gragnano ha riabbracciato domenica scorsa gli Alpini del Gruppo di Agazzano che, come noto, annovera tra gli iscritti diversi alpini gragnanesi. Nella mattinata il Gruppo è stato accolto dagli amministratori comunali davanti al Municipio dove si è svolta la cerimonia di deposizione dei fiori al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora un oltraggio al monumento degli Alpini: colpito il totem al parco Tito Livio Ravarino, terza minaccia. Falso candelotto lasciato al monumento ai CadutiUn nuovo finto candelotto di dinamite ritrovato venerdì mattina nel parchetto davanti al monumento ai Caduti del viale della Stazione, a Ravarino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Eccidio fascista di Punte Alte. La commemorazione testimonia il legame tra comunità e storia; 110 anni dal bombardamento di Servola, Vittime innocenti da ricordare: deposti fiori sulla stele; L’Eccidio fascista di Punte Alte La commemorazione testimonia il legame tra comunità e storia. Ladri di fiori al monumento per i donatori di sangue, il presidente dell'Afds: «Profondo valore simbolico, denuncio l'accaduto»BRUGNERA - È davvero molto arrabbiato, il presidente dell'Afds (Associazione friulana donatori di sangue) Graziano Montagner e ne ha ottimi motivi. Ignoti si sono appropriati dei fiori che fungono da ... ilgazzettino.it Fiori per Navalny a Mosca davanti al monumento alle vittime dei gulagRoma, 17 feb. (askanews) – Immagini rubate di coraggiosi che depongono la mattina del 17 febbraio fiori per Aleksej Navalny davanti al monumento alle vittime dei gulag sovietici a Mosca. Dopo la ... affaritaliani.it Ieri sera in tanti hanno partecipato alla veglia di preghiera davanti al luogo del tragico omicidio. Sul marciapiede dove si è accasciato senza vita sono stati deposti mazzi di fiori. Tanta gente in lacrime ha acceso dei lumini creando un cerchio. Presente anche l - facebook.com facebook