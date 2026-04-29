Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste Luigi Gentile | Spero di vincere al primo turno

A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, nel municipio di Agrigento si sono riuniti diversi candidati sindaco per completare le formalità. Tra questi, Luigi Gentile, sostenuto da una coalizione composta da Lega, Dc, Noi moderati-Sud chiama Nord e Gentile sindaco-Prima l’Italia, ha espresso la speranza di vincere al primo turno. La giornata ha visto il via libera alle candidature e la presentazione ufficiale delle liste.

A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste fra i corridoi del municipio di Agrigento anche Luigi Gentile, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione formata da Lega, Dc, Noi moderati-Sud chiama Nord, Gentile sindaco-Prima l’Italia.“Una campagna elettorale tranquilla, ricca di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste, Dino Alonge: “Spero nel fair play dei candidati”Sono ore frenetiche ad Agrigento per la presentazione delle liste dei candidati: in mattinata anche Dino Alonge, candidato sindaco sostenuto dalla... Leggi anche: Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anche gli aspiranti sindaci presenti per il deposito delle liste, Dino Alonge: Spero nel fair play dei candidati; Ad Agrigento C.destra diviso su candidati sindaco, a Enna Crisafulli senza simbolo Pd; Elezioni Amministrative Agrigento: e sono cinque; Agrigento, aperte le firme: Di Rosa primo a depositare le liste, campagna al via tra coalizioni e incertezze. Amministrative, Lillo Sodano rompe gli indugi: non si candida ma sosterrà Luigi GentileL’ex sindaco di Agrigento non si candida ma decide di sostenere Luigi Gentile: Sarò al suo fianco in questa campagna elettorale ... grandangoloagrigento.it Tra Lillo Sodano e Gentile è ormai sodalizio, il candidato sindaco: Un riconoscimento che rafforza il nostro impegnoDopo la decisione dell’ex sindaco Lillo Sodano di non candidarsi e di appoggiare Luigi Gentile, arriva la risposta del diretto interessato che interpreta la scelta dell'ex senatore come un segnale di ... agrigentonotizie.it AGRIGENTO; ELEZIONI; EX SINDACO LILLO SODANO, PROGETTO DEL CANDIDATO LUIGI GENTILE E’ CONCRETO E DI PROSPETTIVA, SARO’ AL SUO FIANCO E SUO APPELLO NEI MIEI CONFRONTI ESPRIME UNA VOLONTÀ POLITICA SERIA E CO - facebook.com facebook