Anche gli aspiranti sindaci presenti per il deposito delle liste Luigi Gentile | Spero di vincere al primo turno

Nelle ultime ore prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali, si sono svolti i consueti passaggi nel municipio di Agrigento. Tra i candidati al ruolo di sindaco, si è presentato anche Luigi Gentile, sostenuto da una coalizione composta da Lega, Democrazia Cristiana, Noi Moderati-Sud chiama Nord e la lista Gentile sindaco-Prima l’Italia. Gentile ha espresso la speranza di vincere al primo turno.

A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste fra i corridoi del municipio di Agrigento anche Luigi Gentile, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione formata da Lega, Dc, Noi moderati-Sud chiama Nord, Gentile sindaco-Prima l’Italia.“Una campagna elettorale tranquilla, ricca di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste, Luigi Gentile: “Spero di vincere al primo turno”A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste fra i corridoi del municipio di Agrigento anche Luigi Gentile, candidato sindaco sostenuto... Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste, Dino Alonge: “Spero nel fair play dei candidati”Sono ore frenetiche ad Agrigento per la presentazione delle liste dei candidati: in mattinata anche Dino Alonge, candidato sindaco sostenuto dalla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste, Luigi Gentile: Spero di vincere al primo turno; Ad Agrigento C.destra diviso su candidati sindaco, a Enna Crisafulli senza simbolo Pd; Elezioni Amministrative Agrigento: e sono cinque; Agrigento, aperte le firme: Di Rosa primo a depositare le liste, campagna al via tra coalizioni e incertezze. Amministrative, Lillo Sodano rompe gli indugi: non si candida ma sosterrà Luigi GentileL’ex sindaco di Agrigento non si candida ma decide di sostenere Luigi Gentile: Sarò al suo fianco in questa campagna elettorale ... grandangoloagrigento.it Tra Lillo Sodano e Gentile è ormai sodalizio, il candidato sindaco: Un riconoscimento che rafforza il nostro impegnoDopo la decisione dell’ex sindaco Lillo Sodano di non candidarsi e di appoggiare Luigi Gentile, arriva la risposta del diretto interessato che interpreta la scelta dell'ex senatore come un segnale di ... agrigentonotizie.it AGRIGENTO; ELEZIONI; EX SINDACO LILLO SODANO, PROGETTO DEL CANDIDATO LUIGI GENTILE E’ CONCRETO E DI PROSPETTIVA, SARO’ AL SUO FIANCO E SUO APPELLO NEI MIEI CONFRONTI ESPRIME UNA VOLONTÀ POLITICA SERIA E CO - facebook.com facebook