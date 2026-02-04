Nuovi beni nel paniere Istat 2026 | tecnologie domestiche e abbigliamento scolastico inseriti nell’indice dei prezzi

Il paniere Istat si prepara a cambiare ancora una volta. Dal primo gennaio 2026, entreranno nel calcolo dell’inflazione nuovi beni come tecnologie domestiche e abbigliamento scolastico. L’aggiornamento mira a riflettere meglio le spese che le famiglie italiane fanno oggi, con un occhio alle abitudini di consumo più recenti.

Il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un aggiornamento radicale del paniere Istat, l’archivio statistico che misura l’inflazione in Italia e che ogni anno viene ricalibrato per riflettere le abitudini di spesa delle famiglie. Non si tratta di una semplice revisione tecnica: è un cambiamento di paradigma. Per la prima volta, il calcolo dell’indice dei prezzi al consumo – l’indicatore che tutti i mesi appare nei tg e che influenza le buste paga, gli affitti e i tassi d’interesse – includerà beni che fino a oggi non erano considerati fondamentali per la spesa media: le divise scolastiche, i sistemi di sicurezza domestica, i grembiuli per bambini, i tappetini da bagno, il carbone per barbecue, e perfino i software per la gestione della casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il paniere Istat 2026 mostra come cambiano i consumi delle famiglie italiane.

Argomenti discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat

Antifurti, uniformi scolastiche, software: nuovi prodotti entrano nel paniere IstatDalla scuola alle apparecchiature di sicurezza e videosorveglianza per la casa passando per gli articoli per campeggio e i software, si arricchisce il paniere dell'Istat per il 2026. Paniere che - spi ... msn.com

Inflazione, nel paniere 2026 divise scolastiche e kit videosorveglianzaRoma, 4 feb. (askanews) – Divise scolastiche e grembiuli per bambini, kit di videosorveglianza, carbonella per barbecue, tappetini per il bagno e articoli per campeggio. Sono questi alcuni dei nuovi p ... askanews.it

