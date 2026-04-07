Cassazione a favore dei costruttori Ance Brindisi | Stop appalti a corpo una possibile soluzione

La Cassazione ha emesso una sentenza che riguarda le responsabilità dei costruttori, portando a un cambiamento nel settore degli appalti pubblici. In seguito a questa decisione, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Brindisi ha commentato la sentenza, evidenziando come potrebbe influire sulla modalità di affidamento dei lavori. La nota, firmata dal presidente dell’associazione, analizza le implicazioni della sentenza e propone possibili soluzioni per il settore.

Contessa: "Può essere la fine di un equivoco che ha penalizzato per anni i costruttori, trasformati troppo spesso nel terminale di errori altrui" Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ance Brindisi, a firma del presidente Angelo Contessa, su una recente sentenza di Cassazione riguardante le responsabilità dei costruttori. La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 9518 del 12 marzo 2026, segna una svolta netta: non è più accettabile scaricare automaticamente sui costruttori ogni responsabilità nei cantieri. La Corte chiarisce che: “Negli appalti pubblici, l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo ha natura pubblicistica e... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Irto nominato coordinatore nazionale dei Giovani Ance: il plauso dei costruttori edili regginiArrivano anche dai giovani costruttori edili di Reggio Calabria le congratulazioni a Nicola Irto, già presidente di Ance Giovani Calabria, per la... Edilizia, costruttori: Bari-Bat, “nel nostro territorio aumenti percentuali a due cifre” per molti materiali AnceDi seguito un comunicato diffuso da Ance Bari-Bat: “Nel nostro territorio, le imprese stanno riscontrando aumenti percentuali a due cifre su molti... ANCE Brindisi: stop appalti a corpo, una possibile soluzione dalla CassazioneIl Presidente Contessa di ANCE Brindisi pone un tema non più procrastinabile: superare il ricorso agli appalti a corpo ... affaritaliani.it Caro materiali, ANCE Brindisi: l’allarme del presidente Angelo ContessaANCE Brindisi, l’allarme del Presidente Angelo Contessa sul caro materiali nei cantieri Il ritorno ... msn.com