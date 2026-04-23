Giulia Stabile svela un segreto | Ho frequentato un cantante per mesi poi ho scoperto che era fidanzato

Giulia Stabile ha raccontato di aver frequentato un cantante per alcuni mesi senza sapere che fosse fidanzato. La ballerina, attualmente impegnata in un tour con l’artista spagnola, ha precisato che il cantante ora sta con l’ex fidanzata di un suo amico. La sua testimonianza riguarda un’esperienza personale legata a una relazione che si è conclusa prima che lei ne venisse a conoscenza.

La ballerina di Amici, attualmente in tour con Rosalia, ha aggiunto: "Lui oggi sta con la ex fidanzata di un suo amico". Chi potrebbe essere l'uomo misterioso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Giulia Stabile lascia Amici: la nuova carriera della ballerina, con il permesso di Maria De Filippi; Giulia Stabile confessa a Rosalia la storia segreta con un cantante fidanzato:Ho scoperto tutto dopo; Amici, famosissimo ex allievo lasciato prima delle nozze: la testimonianza.

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