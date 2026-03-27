Gattuso rivendica la sua scelta | Grazie Bergamo Nel primo tempo ho sentito pochissimi fischi

Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria contro l'Irlanda del Nord, ringraziando i tifosi del Gewiss Stadium. Ha affermato di aver percepito pochi fischi nel primo tempo e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante la partita. La sua dichiarazione si è concentrata sulla reazione della tifoseria nel corso dell'incontro.

Gennaro Gattuso ringrazia i tifosi del Gewiss Stadium dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord: "Niente fischi nel momento di difficoltà, grazie Bergamo". L'analisi tattica del match e la carica in vista della decisiva finale playoff contro il Galles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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