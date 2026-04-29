Anagni Il bacio lungo una vita

A maggio ad Anagni si svolgerà un evento presso Casa Barnekow, con un ricco programma dedicato alla cultura. Tra gli appuntamenti previsti, il primo sarà il ritorno di un artista altoatesino noto come scrittore, pittore e performer. La manifestazione si inserisce in un calendario che propone diverse attività culturali durante il mese.

Un ricco programma vi aspetta a Casa Barnekow, ad Anagni, nel mese di maggio! Il primo appuntamento di maggio è il ritorno dell'artista Alessandro Zaccheo, scrittore, pittore, performer altoatesino.Sabato 2 e domenica 3 maggio Zaccheo è in scena con uno spettacolo molto particolare che unisce le.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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