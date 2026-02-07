La vittoria di Tommi Rossetti, atleta italiana, si è trasformata in un momento di pura emozione. Dopo aver corso verso il suo bambino di tre anni, ha abbracciato il figlio con lacrime di gioia e stanchezza. Un’immagine di vita vera, lontana da ogni assegnazione di medaglie e premi, che mostra quanto possa essere grande il legame tra madre e figlio anche in momenti di grande successo.

«T ommi.» – un grido che scavalca le transenne, le lacrime che rigano il volto ancora segnato dalla fatica e quel bisogno fisico di stringere il suo bambino. Francesca Lollobrigida è andata oltre la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità; ha riscritto le regole del possibile. Al Milano Speed Skating Stadium, la "Lollo" ha trasformato il ghiaccio in un giardino di emozioni, regalandoci il primo titolo azzurro di questi Giochi nel giorno esatto del suo trentacinquesimo compleanno.

È il trionfo della vita che corre veloce, di una donna che non ha dovuto scegliere tra sogni olimpici e famiglia. E il bacio più bello è proprio per il figlio di 3 anni

Annalisa Minetti ha recentemente festeggiato i 18 anni del suo figlio, condividendo momenti della celebrazione sui social.

