Un divario lungo una vita Le scelte di oggi il futuro di domani

Lunedì 9 marzo alle 15, al Centro sociale Il Tulipano di via Bonomi a Parma, per iniziativa di tutte le leghe SPI Cgil di Parma, insieme a Coordinamento Donne SPI e Auser Parma, si terrà la tavola rotonda . Dopo i saluti di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma e Marzia Dall’Aglio, responsabile Coordinamento donne SPI Cgil Emilia-Romagna, dialogheranno sui temi economici legati al divario di genere nei trattamenti pensionistici, l'on. Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro Partito Democratico nazionale, Valentina Anelli, segretaria generale Spi Cgil Parma, Barbara Lori, vice presidente Assemblea regionale Emilia-Romagna e Patrizia Maestri, segreteria SPI Cgil Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Donne e lavoro, persiste il divario che pesa su stipendi e carriereI dati e le esperienze riportati dalla Cgil. In Veneto la condizione femminile non migliora, l'occupazione è ancora 18 punti al di sotto di quella maschile. Resta sbilanciato il carico di cura familia ... veneziatoday.it

TOP NEWS ITALIA: stipendi più bassi del 26% e pensioni del 46%, ecco il lungo divario delle donneROMA (MF-NW)--Uno stipendio più basso del 25,73% che si traduce in un assegno pensionistico più leggero di oltre il 46%. Sono due dati contenuti nel rendiconto di genere del Civ Inps che riassumono la ... milanofinanza.it

Le batterie europee oggi costano più di quelle cinesi. È un dato di fatto. Ma il divario non è destinato a restare così ampio ancora a lungo #autoelettriche #batterie #Cina #costi #decarbonizzazione #Europa #filiera #industria #investimenti #Italia x.com