Amyou la nuova app di Amiu ha anche un mercatino di mobili usati

Amiu ha presentato Amyou, una nuova applicazione pensata per facilitare la gestione dei servizi sul territorio e migliorare la comunicazione con i cittadini di Genova. Tra le varie funzioni, l’app include anche un mercatino dedicato ai mobili usati, dove gli utenti possono scambiare o vendere oggetti di seconda mano. Il lancio mira a ottimizzare l’interazione tra l’azienda e la comunità locale, offrendo strumenti digitali per semplificare le pratiche quotidiane.

Amiu ha lanciato una nuova app, “Amyou” che servirà a gestire i servizi sul territorio e a migliorare il rapporto tra i cittadini genovesi e l’azienda.L’app, già disponibile su dispositivi Android, iOS e da desktop, raccoglierà comunicazioni, news, eventi, informazioni e segnalazioni con.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate 23 arresti: la droga viaggiava nascosta nei mobili usatiUn’operazione di smantellamento ha portato all’arresto di ventitré persone coinvolte nella gestione illecita di sostanze stupefacenti. eBay compra Depop, l’app di vestiti usati per i giovaniIl colosso dell’e-commerce eBay ha annunciato l’acquisizione dell’app Depop da Etsy, la piattaforma specializzata in prodotti artigianali e vintage.