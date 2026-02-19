eBay compra Depop l’app di vestiti usati per i giovani

eBay ha acquistato Depop, l’app di moda usata molto popolare tra i giovani, per ampliare il suo pubblico online. La motivazione principale è la crescente domanda di capi usati e sostenibili tra i giovani consumatori. La transazione, del valore di circa 1,6 miliardi di dollari, mira a rafforzare la presenza di eBay nel settore della moda vintage e second-hand. Depop continuerà a funzionare come piattaforma indipendente, mantenendo il suo stile giovane e dinamico. L’operazione si è conclusa dopo settimane di negoziati tra le due aziende.

Il colosso dell'e-commerce eBay ha annunciato l'acquisizione dell'app Depop da Etsy, la piattaforma specializzata in prodotti artigianali e vintage. Depop è una delle applicazioni più popolari per la compravendita di abbigliamento di seconda mano. L'operazione ha un valore di 1,2 miliardi di dollari e rappresenta per eBay un passo strategico per aumentare il proprio appeal tra i clienti più giovani, sempre più attratti dalla possibilità di acquistare vestiti a prezzi accessibili e con un minore impatto ambientale rispetto agli acquisti in negozio. Secondo il comunicato congiunto delle due società, Depop conta 7 milioni di acquirenti e 3 milioni di venditori attivi ogni mese, e circa il 90% degli utenti ha meno di 34 anni.

Perché rischiamo di essere sommersi dai vestiti usatiIl motivo per cui rischiamo di essere sommersi dai vestiti usati è che spesso conserviamo capi ancora in buone condizioni, come scarpe poco usate o pantaloni troppo stretti, senza sapere dove smaltirli.

