23 arresti | la droga viaggiava nascosta nei mobili usati

Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di ventitré persone, tutte coinvolte nella gestione di sostanze stupefacenti. La droga viaggiava nascosta all’interno di mobili usati, che venivano trasportati e distribuiti sul territorio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze illegali e smantellato un sistema di traffico che utilizzava oggetti di uso quotidiano.

Un'operazione di smantellamento ha portato all'arresto di ventitré persone coinvolte nella gestione illecita di sostanze stupefacenti. La rete criminale, guidata da Mario Cardillo, noto come faccia bruciata, operava con un sistema sofisticato che includeva l'uso di cassettiere per scrivanie come nascondiglio per la droga. Le autorità hanno sequestrato merci e strumenti del crimine, aprendo una fase processuale per tutti gli indagati. L'inchiesta ha rivelato un metodo di trasporto originale: le sostanze venivano nascoste in mobili destinati alla vendita online come articoli usati. Questa strategia permetteva di far arrivare la merce dalla Spagna fino a Napoli sfruttando una società di spedizioni apparentemente legittima.