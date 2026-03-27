Terna profitti a 1,1 miliardi e investimenti record

Terna ha registrato un utile netto di circa 1,1 miliardi di euro, accompagnato da investimenti che hanno raggiunto livelli record. La società ha continuato a sviluppare la rete di trasmissione, nonostante le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche e alle sfide di un mercato energetico in evoluzione. I risultati finanziari sono stati comunicati ufficialmente attraverso i documenti pubblici relativi all’esercizio concluso.

Di Foggia: "Volano della transizione. Pronti a costruire l'indipendenza energetica del Paese" In uno scenario internazionale ancora attraversato da tensioni geopolitiche e dalla crescente pressione sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, la solidità delle infrastrutture elettriche e la capacità di sostenere la transizione verso le rinnovabili diventano un fattore sempre più centrale per la competitività del Paese. È in questo contesto che Terna chiude il 2025 con risultati in crescita e soprattutto con un'accelerazione senza precedenti sul fronte degli investimenti, rafforzando il proprio ruolo di abilitatore della trasformazione energetica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terna, profitti a 1,1 miliardi e investimenti record Articoli correlati Terna: ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimentiTerna ha chiuso l'esercizio 2025 n solida crescita, annunciando un aumento di ricavi ed utili. Investimenti record: 2,1 miliardi in alberghi italiani nel 2025Anno d'oro per gli alberghi italiani: investimenti in crescita e nuovi trend Il 2025 si conferma un anno record per il settore alberghiero italiano,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terna profitti a 1 1 miliardi e... Terna, investimenti record nel 2025. L’utile netto sale a 1,11 miliardiConti in crescita per la società guidata dall’ad Di Foggia. Aumentano anche ricavi, risultato operativo ed ebitda. Agli azionisti un dividendo di 39,62 centesimi. Il saldo sarà in pagamento a giugno. milanofinanza.it Terna: investimenti record a oltre 3,5 miliardi nel 2025, utile netto in aumento a 1,1 miliardi (2)Per il 2026 è previsto che il gruppo Terna possa conseguire ricavi per 4,41 miliardi di euro, un margine operativo lordo (Ebitda) pari ... agenzianova.com