Amici 25 | quando vanno in onda la semifinale e la finale

La semifinale e la finale di Amici 25 sono prossime, con il Serale che si avvicina alla conclusione. Le registrazioni delle puntate finali sono in corso, e il pubblico aspetta con ansia gli ultimi appuntamenti del talent show di Maria De Filippi. Le settimane che seguono saranno decisive per determinare il vincitore di questa edizione.

Amici 25 si avvia verso la conclusione con il Serale ormai alle battute finali. Il talent show di Maria De Filippi si prepara a vivere le settimane più importanti della stagione, tra registrazioni decisive e appuntamenti molto attesi dal pubblico. L’attenzione è tutta rivolta al calendario delle prossime puntate e all’evoluzione della gara tra gli allievi ancora in corsa. Chi è il favorito alla vittoria del talent Serale Amici 25: la data della settima puntata. Il percorso del Serale prosegue con la settima puntata, che verrà registrata il 30 aprile 2026 presso gli studi Elios di via Tiburtina a Roma. La messa in onda è prevista per sabato 2 maggio 2026 in prima serata su Canale 5, con nuove sfide e possibili eliminazioni.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25: quando vanno in onda la semifinale e la finale Amici 25 - Una serata speciale a Palazzo Migliori Notizie correlate Quando va in onda l’ultima puntata di Cuori 3: le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraioLe anticipazioni del finale di stagione di Cuori 3, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, in onda domani martedì 17 febbraio 2026. Leggi anche: MasterChef la Finale, quando va in onda, dove vederla e chi sono i finalisti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Serale Amici 25 aprile, il giallo dei due eliminati: Maria De Filippi lascia lo studio. Fuori Alex; Amici, chi sarà eliminato? Le anticipazioni della puntata del 25 aprile; Amici 25, Alex eliminato ma con contratto: caos D’Amario, Gigi capotreno. Le pagelle. Amici 25 spoiler 25 aprile 2026: chi esce stasera?Tutto pronto in questo sabato di festa per una nuova puntata di Amici 25. Si va in onda anche oggi, 25 aprile 2026, con una nuova puntata del serale del talent di Maria de Filippi che vedrà come sempr ... ultimenotizieflash.com Amici 25 Serale, Alex eliminato dopo la richiesta senza precedenti di Elena D'Amario. Social in fiamme: ScioccataDopo la modifica di una regola per una difficoltà di Elena D'Amario, Alex è stato eliminato lo stesso e i social non l'hanno presa bene: cosa è successo ... libero.it Amici camperisti e roulottisti - facebook.com facebook Grazie a tutti amici per esserci stati. Ci vediamo martedì prossimo con #Belve crime x.com