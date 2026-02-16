Quando va in onda l'ultima puntata di Cuori 3 | le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraio

La rete ha annunciato che martedì 17 febbraio 2026 andrà in onda l'ultima puntata di Cuori 3, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, dopo mesi di tensioni tra i personaggi principali. La decisione di concludere la stagione arriva in un momento in cui gli spettatori aspettano con ansia la risoluzione di alcune trame aperte e di nuovi colpi di scena. La puntata finale promette di chiudere le storie lasciate in sospeso e di sorprendere ancora una volta il pubblico.

Le anticipazioni del finale di stagione di Cuori 3, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, in onda domani martedì 17 febbraio 2026. La messa in onda dell'ultima puntata è stata anticipata per lasciare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026. CUORI 3 - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2026 SU RAI UNO Gli episodi della terza stagione di Cuori andati in onda ieri sera in prima serata su Rai 1 hanno interessato 2.968.000 spettatori con il 17.7% di share