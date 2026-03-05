masterchef la finale quando va in onda dove vederla e chi sono i finalisti

La finale di MasterChef 15 si terrà il 5 marzo e sarà trasmessa in diretta televisiva. La gara vede coinvolti i tre finalisti rimasti, pronti a contendersi il titolo. La data della conclusione si era spostata di una settimana, a causa della sovrapposizione con l’evento musicale di Sanremo 2026. La puntata finale sarà visibile sui canali ufficiali e in streaming.

L’attesa è ormai finita: il 5 marzo va in scena la finale di MasterChef 15. Uno scontro rimandato a causa della concorrenza di Sanremo 2026 che arriva ad una settimana dalla data prevista. I quattro finalisti sono dunque pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di vincitore di MasterChef 15. Chi la spunterà? Orario e dove vedere la finale di MasterChef. La finale di MasterChef dunque va in onda giovedì 5 marzo dalle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. L’episodio sarà inoltre disponibile on demand e su Sky Go. Chi sono i finalisti di MasterChef. Ma chi sono in finalisti di questa edizione di MasterChef? Si tratta di quattro concorrenti che, uno Skill e un Pressure Test dopo l’altro hanno superato anche le prove più difficili, guadagnandosi una finale ancora tutta da scrivere. 🔗 Leggi su Dilei.it

