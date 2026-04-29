Amianto al liceo | vogliamo tornare a scuola

Ieri è stato un giorno dedicato alla memoria delle persone colpite dall’amianto, con un flash mob davanti a un liceo chiuso da marzo a causa di un inquinamento da fibre di amianto. La scuola, situata in una zona di intervento per l’ampliamento dell’ascensore, è stata scelta come sede simbolica dell’iniziativa. Le autorità hanno mantenuto il divieto di accesso al sito fino a nuove verifiche sulla presenza di fibre nocive nell’ambiente.

Un giorno importante ieri, nel quale in tutto il mondo si ricordano le vittime dell’amianto, scelto per un flash mob davanti al liceo Golgi chiuso dal 23 marzo per un inquinamento da fibre di amianto prodotte durante i lavori di ampliamento dell’ascensore. "Una mancanza di rispetto per le migliaia di nostri concittadini che si ammalano e muoiono ogni anno con un nesso casuale che si chiama asbesto - ha commentato Silvio Mingrino, presidente di Avani, che ha organizzato una messa per le vittime -. Se gli studenti intendono manifestare per onorare la memoria di tante vittime, preghino affinché si risolva il tutto il più velocemente possibile"....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amianto al liceo: vogliamo tornare a scuola David's Mother | DRAMA | Full Movie in English Notizie correlate Amianto al liceo Golgi: 517 famiglie sfidano la scuola e l’ATSA Broni, nel cuore del pavese, la tensione tra le famiglie degli studenti del liceo Golgi e la gestione scolastica è giunta a un punto di rottura... Broni, l’amianto al liceo Golgi “c’è ma è sotto la soglia di pericolosità”. L’Ats rassicura, la scuola rimane però chiusaBroni (Pavia), 15 aprile 2026 – L'amianto al liceo Golgi di Broni c'è ma è sotto la soglia dei livelli ritenuti pericolosi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Amianto al liceo: vogliamo tornare a scuola; Liceo, martedì si decide se riaprire Il Comune offre spazi per le lezioni; Amianto al liceo Golgi. La rabbia dei genitori: Nulla si prevede ancora. Amianto al liceo: vogliamo tornare a scuolaUn giorno importante ieri, nel quale in tutto il mondo si ricordano le vittime dell’amianto, scelto per un flash ... ilgiorno.it Broni, amianto al liceo: il caso all’esame del ministero della SaluteBroni. Anche il ministero della Salute interviene sul caso del liceo Golgi di Broni, chiuso ormai da un mese dopo la dispersione di polveri per il cantiere dell’allargamento dell’ascensore e il ri ... laprovinciapavese.gelocal.it Tg3. . La Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Incidenti mortali in calo nei primi due mesi dell'anno, "ma non basta", dicono i sindacati. A Bologna presidio per le vittime dell'amianto. A Roma, il ricordo dell'operaio morto nel crollo della Torre dei Conti. - facebook.com facebook Il convegno "Amianto, il giorno della memoria, dalla prevenzione alla bonifica", in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto. Saluto del Vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Segui la diretta: bit.ly/Evento28_0426 #OpenCa x.com