Durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmissione dedicata all'ATP Masters 1000 di Madrid, Massimiliano Ambesi ha commentato il punto di svolta per Cobolli, definendolo significativo. Ha inoltre espresso sorpresa per la vittoria di Lehecka su Musetti, sottolineando come questa partita abbia superato le aspettative. La trasmissione, disponibile sul canale YouTube di OA Sport, vede la partecipazione di Dario Puppo, Guido Monaco e Ambesi stesso, che analizzano vari aspetti del torneo in corso.

Sono molteplici i punti toccati da Massimiliano Ambesi nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione di approfondimento tennistico in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, Guido Monaco e dello stesso Massimiliano Ambesi attualmente focalizzata sull’ATP Masters 1000 di Madrid. In prima battuta il celeberrimo analista sportivo ha commentato brevemente un’indiscrezione riguardante il n.1 al mondo che, secondo alcuni, sarebbe alle prese con un problema fisico, precisamente alla gamba sinistra: “ La notizia del problema fisico di Sinner emerge in un programma radio di Cadena Ser. Se altri media spagnoli non l’hanno ripreso, un motivo ci sarà.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Per Cobolli un punto di svolta. Non mi aspettavo la superiorità di Lehecka con Musetti”

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C’MON FLAVIO! Flavio Cobolli raggiunge per la PRIMA volta i quarti di finale in un Masters 1000: è il secondo quarto di finale più importante della sua carriera dopo Wimbledon 2025 #Tennis #Cobolli x.com

UN SUPER COBOLLI BATTE MEDVEDEV Flavio batte agli ottavi il russo (6-3; 5-7; 6-4) in 2 ore e 21 minuti raggiungendo per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 Per l’azzurro si tratta della prima vittoria in carriera contro Medvedev e sale - facebook.com facebook