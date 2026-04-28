Madrid Musetti perde con Lehecka | addio ai quarti di finale

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Nella partita di martedì 28 aprile, il tennista italiano ha perso in due set contro il giocatore ceco Jiri Lehecka, con il punteggio di 3-6, 3-6. La partita si è svolta sul campo principale del torneo e ha visto il ceco dominare durante tutto l’incontro. Musetti non è riuscito a conquistare i quarti di finale.

Madrid, 27 aprile 2026 – Lorenzo Musetti eliminato da Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro è stato battuto da Jiri Lehecka in due set con il punteggio di 3-6, 3-6 negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo, al termine di una partita dominata dal ceco. Decisivi un break per set: nel primo parziale arriva al terzo game, nel secondo all’ottavo. Musetti ha sprecato invece quattro palle break, con Lehecka quasi perfetto con la prima. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. In corso Musetti-LeheckaAGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta... Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. Musetti si arrende a LeheckaAGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Musetti avanza agli ottavi: Griekspoor ko in 2 set; Musetti, il tabellone si apre: fuori Shelton, de Minaur, Vacherot e Rublev; Madrid, ecco a che ora giocano oggi Sinner e Musetti; Sinner e Musetti, show italiano a Madrid - Le immagini. Tennis, Madrid Open, Lehecka raggiunge i quarti di finale, fuori Lorenzo MusettiIl carrarino perde con un doppio 6-3 contro il tennista della Repubblica Ceca. Prossimo obiettivo per l'azzurro gli Internazionali BNL d'Italia ... rtl.it Musetti ancora ko: netta sconfitta contro Lehecka, saluta Madrid e perde un’altra posizione in classificaRoma, 28 apr. - (Adnkronos) - Dopo l'uscita dall'OPEC, gli Emirati continueranno il loro ruolo responsabile aumentando gradualmente e deliberatamente la produzione, in linea con la domanda e le condi ... ilfattoquotidiano.it #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: Lorenzo ko in due set LIVE x.com Termina agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Musetti a Madrid: Jiri Lehecka si impone con un doppio 6-3. - facebook.com facebook