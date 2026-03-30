Ambesi | Sinner non lascerà nulla di intentato a Montecarlo per tornare n1 Con Lehecka all’80%

Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato le strategie di Jannik Sinner in vista del torneo di Montecarlo, affermando che il tennista italiano farà di tutto per tornare numero uno al mondo. Ha inoltre aggiunto che la probabilità di successo di Lehecka nelle prossime settimane si aggira intorno all’80 per cento.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione l’eccezionale risultato di Jannik Sinner. Il pusterese, infatti, si è imposto nel Masters1000 di Miami e ha completato la celebre doppietta dei 1000 in Florida e a Indian Wells. Il cosiddetto “Sunshine Double” è diventato realtà e l’azzurro ha realizzato un primato perché nessuno prima di lui era stato in gradi vincere i due eventi in rapida successione senza smarrire alcun set nel corso dei vari match giocati. L’affermazione contro il ceco Jiri Lehecka in finale (6-4 6-4) è stato solo l’ultimo atto di un incedere autorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner non lascerà nulla di intentato a Montecarlo per tornare n.1. Con Lehecka all’80%”

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