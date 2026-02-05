Il fantasy di Gea Petrini ha vinto Amazon Storyteller Per lei l’autopubblicazione non è una scorciatoia

La scrittrice italiana Gea Petrini ha conquistato il premio Amazon Storyteller con il suo romanzo Il Trono del Lupo. La gara ha visto più di 4.000 libri in corsa, ma il suo lavoro ha superato tutti. Petrini ha scelto di autopubblicarsi, dimostrando che questa strada non è una scorciatoia, ma una scelta consapevole.

Il Trono del lupo di Gea Petrini ha vinto Amazon Storyteller. Un'edizione record, con oltre 4mila titoli in concorso. E, ciliegina sulla torta, è arrivata anche l'opzione audiovisiva: una casa di produzione ha acquisito i diritti per la trasposizione sullo schermo. L'autrice non se lo aspettava. È stata un'emozione enorme: gioia e gratitudine verso i suoi lettori, decisivi nel portarla in finale, e verso la giuria di esperti che, in una rosa di romanzi di altissimo livello, ha scelto proprio il suo. Gea non dubbi: per chi pubblica in modo indipendente, vincere un premio così importante è un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità a impegnarsi ancora di più per proporre libri curati.

