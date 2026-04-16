Ancora in corso le analisi sulla potabilità dell' acqua | centralini presi d' assalto ecco cosa si può fare e cosa è sconsigliato

Dopo un intervento che ha causato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in 19 comuni tra le province di Chieti e Pescara per quasi due giorni, sono riprese le analisi sulla potabilità del liquido. La situazione è tornata alla normalità in gran parte delle aree interessate, ma molte persone continuano a chiedersi cosa si può fare e cosa invece è sconsigliato in attesa dei risultati ufficiali. Nel frattempo, alcuni centralini sono stati presi d’assalto da cittadini in cerca di informazioni.

Dopo il maxi intervento che per quasi due giorni ha lasciato senza acqua 19 comuni delle province fra Chieti e Pescara, ora che la situazione è tornata alla normalità quasi ovunque, sono molti i dubbi e le domande sui comportamenti da adottare. Uno dei nodi da sciogliere è la potabilità.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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