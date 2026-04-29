Amaseno Panariello favorito alla Granfondo di Monte Calvo
Domenica si svolge la 17esima edizione della Granfondo di Monte Calvo ad Amaseno, evento che ogni anno richiama numerosi appassionati di mountain bike. Tra i partecipanti si distingue il favorito della gara, noto atleta italiano, alla soglia della maggiore età. La corsa si svolge sui sentieri del territorio locale, attirando atleti di rilievo provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario ciclistico della zona.
Alle porte della maggiore età. La Granfondo di Monte Calvo festeggia domenica la sua 17esima edizione e lo fa con un parterre di rilievo, portando ma correre sui sentieri di Amaseno alcuni dei big della mountain bike italiana. A cominciare dalla coppia del Neb18 Factory Team con quel Giuseppe.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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