panariello terzo centro stagionale alla gf le vie di francesco

Arezzo, 22 marzo 2026 – Panariello, terzo centro stagionale alla GF Le Vie di Francesc o Grande successo per la GF Le Vie di Francesco, anticipata nel calendario rispetto allo scorso anno. La gara di Pieve Santo Stefano (AR) era tappa di ben 4 challenge: Umbria Tuscany MTB, Appennino Superbike, MTB Tour Toscana e Mare & Collina. La Cicli Errepi l’ha saputa gestire al meglio, anche grazie a un poderoso dispiegamento di volontari che si sono prodigati per tutto il weekend con oltre 60 ragazzi in giro per la gestione del percorso. Sul percorso principale di 44,5 km per 1.400 metri è arrivata la terza vittoria stagionale di Giuseppe Panariello (Neb18) che in 2h02’01” ha avuto ragione dell’altro grande favorito della vigilia Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team) alla fine staccato di 1’22”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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