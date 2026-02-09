Tappa a Terni per Olivia XX con il tour di presentazione del nuovo album Fuori di Me

Venerdì sera Olivia XX ha portato il suo tour a Terni. Al Jonas Club, alle 21.30, l’artista ha presentato dal vivo il suo nuovo album,

Venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 21.30, Olivia XX farà tappa a Terni con il tour di presentazione di Fuori di Me, il suo nuovo album, al Jonas Club. Fuori di Me, il singolo che da il nome all’album di Olivia XX e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, è un lavoro intenso e profondamente emotivo, nato da una frattura interiore personale e trasformato in racconto musicale senza filtri. Otto tracce che attraversano crisi, rabbia, ironia e ricostruzione, muovendosi su sonorità elettro-acustiche capaci di amplificare una scrittura sincera, esistenzialista e coraggiosa.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Olivia XX

Ultime notizie su Olivia XX

