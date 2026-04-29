Amadei FdI assolto Balboni | Negri sconfitto

Nell’udienza di ieri, il Giudice Mandolesi ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario. La decisione arriva dopo un processo che ha coinvolto diverse persone, con alcune accuse che sono state respinte. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni esponenti politici, che hanno commentato l’esito del procedimento.

Nell’udienza di ieri il Giudice Mandolesi ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia Comacchio Antonio Amadei, querelato per diffamazione aggravata dal sindaco Pierluigi Negri, che si era ritenuto offeso da un innocuo commento su Facebook in cui Amadei, facendosi portavoce di alcuni residenti, lo rimproverava di trascurare la manutenzione del verde pubblico in un’area adiacente il loggiato dei Cappuccini. Negri si era costituito parte civile con il patrocinio dell’avv. Maura Tomasi (suo vicesindaco) mentre Amadei era difeso dall’avv. Alberto Balboni, sostituito dall’avv. Aldo Tarricone per la lettura della sentenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amadei (FdI) assolto, Balboni: "Negri sconfitto" Notizie correlate Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di DelmastroDovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per... Meloni nomina cinque nuovi sottosegretari: il senatore di FdI Balboni va alla Giustizia al posto di DelmastroIl meloniano Alberto Balboni alla Giustizia, il compagno di partito Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, alla Cultura. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Amadei (FdI) assolto, Balboni: Negri sconfitto; Assolto Amadei dall’accusa di diffamazione: Era legittima critica politica. Amadei (FdI) assolto, Balboni: Negri sconfittoNell’udienza di ieri il Giudice Mandolesi ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia Comacchio Antonio Amadei, querelato per diffamazione aggravata dal si ... ilrestodelcarlino.it Balboni (FdI): Bartolozzi? Parole estrapolate da un discorso più ampio. Referendum? Gli italiani votino sì per una giustizia più imparzialeLe dichiarazioni mi pare siano state estrapolate da un ragionamento più complesso. Andrebbero valutate nell’ambito del discorso. Così Alberto Balboni, senatore di FdI e responsabile del Dipartimento ... affaritaliani.it Libro del giorno oggi è "Il cuore è una selva" di Novita Amadei, edito da Neri Pozza. SEGNATE DOMANI Mercoledì 29 aprile alle 18.00 presso la libreria Diari di bordo si terrà il reading di Novita Amadei tratto dal suo romanzo Da solo, Neri Pozza. Ispirat - facebook.com facebook