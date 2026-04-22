Oggi si attende la conclusione delle nomine dei nuovi sottosegretari nel governo, con un Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno che non è ancora stato ufficialmente convocato. Tra le possibili nomine, si parla di cinque nuovi incarichi, tra cui la sostituzione di un sottosegretario di un partito di maggioranza con un rappresentante di un'altra formazione politica. La decisione riguarda anche un cambio all’interno del gruppo di sottosegretari.

Dovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per riempire le caselle dei sottosegretari rimaste vacanti nella squadra di governo. Secondo quanto si apprende, il posto di Andrea Delmastro al ministero della Giustizia sarà ricoperto dal senatore di FdI Alberto Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. Sempre in quota FdI è poi Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo che sarà ‘promosso’ al governo come sottosegretario alla Cultura. Atteso l’ingresso nell’esecutivo anche dell’ ex capogruppo di FI, Paolo Barelli, che andrà ai Rapporti con il Parlamento, mentre la Lega al Mimit sostituirà Massimo Bitonci (diventato assessore in Veneto) con la collega di partito Mara Bizzotto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di Delmastro

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