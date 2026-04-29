AMA Stay si presenta come un progetto che mette al centro i temi della sostenibilità ambientale e il rispetto per le persone, promuovendo un approccio consapevole nei confronti della natura. La sua filosofia si basa su valori come l’amore, il senso di comunità e l’attenzione all’ambiente, trasmettendo un messaggio di equilibrio tra attività umane e tutela del territorio. La proposta si rivolge a chi desidera vivere esperienze rispettose dell’ambiente e condivise con gli altri.

Amore, community e sostenibilità, questi i valori fondanti della filosofia di AMA Stay. La sostenibilità è un tema che sta molto a cuore all’apart hotel ai piedi delle Dolomiti, che persegue una filosofia che scandisce ogni aspetto dell’agire quotidiano: dalla selezione di collaboratori che condividono la stessa passione e responsabilità per il viaggio e la natura, fino alla creazione di una struttura ricettiva sostenibile che contribuisca a preservare la bellezza del territorio di San Vigilio e delle Dolomiti. Grande enfasi è posta sulla sostenibilità ecologica e sulla responsabilità sociale, con l’obiettivo di distinguersi in quanto residence ecologico e allo stesso tempo come mezzo di promozione e supporto di pratiche rispettose per l’ambiente.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - AMA Stay: consapevolezza ecosostenibile verso la natura e le persone

Ethereal Encounters- Bob Lazar, Crashed UFOs, Reverse-Engineering - Preston Dennett, Dolly Safran

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