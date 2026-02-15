AMA Stay tra Olimpiadi e quiete ritrovata | il fascino dell’alta quota dopo il picco invernale

Ama Stay ha registrato un aumento di visitatori tra le montagne, spinto dalla fine delle Olimpiadi di Milano Cortina e dalla voglia di trovare un po’ di tranquillità. Dopo settimane di grande afflusso, le località di alta quota si preparano a tornare a un ritmo più tranquillo, mentre gli appassionati cercano ancora l’aria fresca e il silenzio delle vette. In molti hanno deciso di approfittare delle temperature meno rigide per godersi momenti di relax lontano dalla confusione.

Dopo i mesi più intensi dell'inverno, quest'anno particolarmente vivaci anche per l'arrivo delle Olimpiadi di Milano Cortina, il ritmo inizia gradualmente a cambiare. È soprattutto verso la fine di febbraio che le Dolomiti ritrovano una dimensione più quieta: i flussi si diradano, il paesaggio si fa più silenzioso e lo spazio torna a essere un valore. È in questa fase più distesa che AMA Stay esprime pienamente il proprio concept di ospitalità contemporanea, accompagnando gli ospiti in un inverno diverso, più calmo e continuativo. Una stagione che quest'anno si prolunga in modo speciale, con la struttura aperta fino al 19 aprile, offrendo l'opportunità di vivere la montagna anche dopo il picco, con tempi più lenti e un'atmosfera più intima.