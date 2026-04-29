Alvin, noto volto della televisione e della radio, da diversi anni convive con Kali Wilkes, una donna che si mantiene lontana dai media ma che ha un ruolo importante nella sua vita. Recentemente, Alvin ha parlato di un colpo di fulmine che ha portato alla loro relazione, condividendo dettagli sulla loro storia d’amore, nata con un primo incontro che lui definisce decisivo. La coppia vive insieme senza apparire frequentemente pubblicamente, mantenendo un certo riserbo sulla loro quotidianità.

C’è chi parla di amore a prima vista e chi, invece, quell’amore lo vive davvero. È il caso di Alvin, volto amatissimo della tv e della radio, che da anni condivide la sua vita con Kali Wilkes, una presenza discreta ma fondamentale lontano dai riflettori. La loro storia è una di quelle che fanno sorridere e suscitano un bel po’ di invidia: semplice, intensa e con quella sensazione che tutto sia nato al momento giusto, quasi per caso ma impossibile da ignorare. E a distanza di anni i due sono più affiatati che mai. Kali Wilkes, chi è la moglie di Alvin. Kali Wilkes è nata nel 1975 a Leeds, in Inghilterra, ma la sua vita ha preso una direzione tutta italiana quando ha incontrato Alvin (nome d’arte di Alberto Bonato).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alvin, chi è la moglie Kali Wilkes: “Colpo di fulmine”

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