Alvin è sposato da diversi anni con Kali Wilkes, nata nel 1975 a Leeds, in Inghilterra. Lei è due anni più grande del marito e la loro relazione è stata recentemente al centro dell’attenzione dopo alcune dichiarazioni pubbliche. Kali Wilkes ha raccontato di aver vissuto un colpo di fulmine che ha segnato l’inizio della loro storia insieme. La coppia mantiene una certa riservatezza sulla vita privata, pur apparendo spesso in pubblico insieme.

Alvin è sposato ormai da tanti anni con Kali Wilkes. La moglie di Alvin, di due anni più grande di lui, è nata nel 1975 a Leeds, in Inghilterra. A quanto pare i due si sarebbero conosciuti mentre lei era in vacanza in Italia, a Lignano Sabbiadoro, mentre lui si trovava in un ristorante con un amico. Sarebbe stato un colpo di fulmine a farli innamorare all’istante, tanto da decidere ben presto di cominciare una vita insieme. Per Kali, nonostante la lontananza da casa, è stato semplice decidere di lasciare tutto e trasferirsi in Italia per viversi quella storia con quel ragazzo appena conosciuto ma già entrato nel suo cuore. Nel corso degli anni, Alvin Kali hanno anche rivelato più volte il particolare aneddoto sulla proposta di matrimonio che Alvin avrebbe fatto alla moglie in una maniera decisamente strana e inusuale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Kali Wilkes, la moglie di Alvin: “Ho avuto un colpo di fulmine stupendo”

Notizie correlate

Chi è la moglie di Carlo Conti, Francesca Vaccaro: dal colpo di fulmine dietro le quinte, alla crisi e proposta di nozze: “Per fortuna mi ha aspettato”Francesca Vaccaro non è solo la moglie del conduttore di Sanremo 2026, con lei Carlo Conti ha cambiato vita, testa e cuore.

Chi è Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli e mamma di sua figlia Emma: “Un colpo di fulmine in libreria”Francesca Risi è una nota stilista che, occupandosi di moda e beauty, cura anche l’immagine del compagno Manuel Agnelli, che da sempre è solito...

Approfondimenti e contenuti

Chi è Kali Wilkes? Età, lavoro, Alvin, figli, curiosità, InstagramKali Wilkes è nota al pubblico italiano per essere la moglie di Alvin, speaker radiofonico e conduttore televisivo. Ma che cosa sappiamo di lei? Andiamo a conoscerla meglio: ecco chi è. I ... youmovies.it

Kali Wilkes chi è la moglie di Alvin: la storia d’amore con il conduttore inviato all’Isola dei FamosiKali Wilkes è la moglie di Alvin e, insieme ai figli Tommee e Ariel compongono un magnifico quartetto. 18 anni fa i loro sguardi si sono incrociati e 3 anni dopo si sono scambiati il fatidico sì che ... thesocialpost.it