Altro sciopero generale in arrivo e sarà solo l' inizio | anche Genova coinvolta cosa sapere

Venerdì 1 maggio si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà anche Genova. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati Usi-Cit e vede l’adesione dei Cobas nel settore privato, interessando l’intera giornata. Questa protesta si inserisce in un ciclo di manifestazioni che si prevede continueranno nei prossimi mesi. L’evento interesserà diverse aree della città e coinvolgerà lavoratori di vari settori.

Sciopero in arrivo anche a Genova venerdì 1 maggio: si tratta di una mobilitazione generale proclamata dai sindacati Usi-Cit e con l'adesione di Cobas lavoro privato, per l'intera giornata. La protesta interesserà tutte le categorie, sia pubbliche sia private, con l’esclusione dei settori dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Sciopero generale del 1°maggio: cosa c’è da sapere e quali sono le fasce di garanziaIl 1° maggio potrebbe essere una Festa del Lavoro difficile per chi vorrà spostarsi a livello locale ma anche per poter usufruire dei servizi...

Sciopero generale in arrivo a marzo: a rischio sanità e scuola anche a NovaraAnche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale che...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sciopero 1 maggio 2026, ma non solo: cosa sapere e i settori a rischio; Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanza; Maggio 2026, il mese nero per trasporti e scuole: le date critiche da segnare subito sul calendario per non rovinare viaggi ed esami; Sciopero trasporti del 24 aprile, a rischio metro e bus: orari e fasce di garanzia.

Tre scioperi generali in un mese solo. Maggio 2026 è già il mese più agitato dell’annoTre scioperi generali e decine di agitazioni di categoria: il calendario completo degli scioperi di maggio 2026 con date, orari e settori coinvolti. Aggiornato al 28 aprile. blogsicilia.it

Sciopero generale 1° maggio 2026: chi si ferma, orari e fasce di garanziaSciopero generale il 1° maggio 2026, proclamato da USI-CIT. Si fermano uffici, sportelli e attività commerciali. Trasporti garantiti dalle 7-10 e 18-21. Tutto quello che devi sapere. blogsicilia.it

Scatta un altro sciopero, questa volta da usb per il licenziamento di Simona Cavarra e per il licenziamento di altri delegati non compiacenti. Fim Fiom e Uilm e Fismic Beh avranno da chiarire qualcosa!! "Il sindacato conflittuale non esiste più" Citava qualcuno, - facebook.com facebook