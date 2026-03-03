Sciopero generale in arrivo a marzo | a rischio sanità e scuola anche a Novara

A marzo, è previsto uno sciopero generale che interesserà diversi settori, tra cui sanità e scuola, anche nella città di Novara. La protesta è stata annunciata dai sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna e coinvolgerà lavoratori di enti pubblici e aziende private. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di esprimere il dissenso su questioni legate alle condizioni di lavoro e ai diritti.

