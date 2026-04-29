Alta Velocità il Pd | Calabria e Reggio isolate e il centrodestra promette fantomatiche funivie

Il Partito Democratico ha dichiarato che la regione Calabria e la città di Reggio Calabria sono rimaste isolate a causa dei ritardi nei lavori per l’alta velocità. Secondo i documenti ufficiali del governo, sono necessari decine di miliardi di euro per completare la tratta Salerno-Reggio Calabria. Nel frattempo, il centrodestra ha promesso interventi come funivie, ma senza dettagli sui fondi o sui tempi di realizzazione.

"La verità è scritta nero su bianco nei documenti ufficiali del governo: per completare l'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria mancano decine di miliardi. L'allegato infrastrutturale al Documento di finanza pubblica 2025 certifica che le risorse disponibili per i primi lotti dell'opera ammontano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Alta velocità, il Pd Calabria attacca: “Mancano 18 miliardi e ritardi gravi”Il Pd Calabria richiama l’attenzione del presidente Roberto Occhiuto e della Giunta regionale sulla questione dell’alta velocità ferroviaria verso... Reggio Calabria: Centrodestra in campo, Wanda Ferro promette svolta e sostegno da Roma per le elezioni comunali.Reggio Calabria, il Centrodestra Punta alla Riconquista: Wanda Ferro Annuncia un Impegno Forte da Roma Reggio Calabria è al centro di una nuova sfida... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alta velocità, il Pd Calabria attacca: Mancano 18 miliardi e ritardi gravi; Calabria isolata senza Alta velocità, il Pd all’attacco: Mancano 18 miliardi di euro; Trasporto ferroviario. Bezzini: Subito risposte sulla stazione di Chiusi; AV ferroviaria, mancano 18 miliardi: per il Pd inaccettabili indifferenza e immobilismo della Regione. AV ferroviaria, mancano 18 miliardi. Il Pd: «Indifferenza e immobilismo della Regione»I dem calabresi definiscono «inaccettabile» il comportamento della giunta Occhiuto: «Urge una pressione istituzionale costante» ... corrieredellacalabria.it AV ferroviaria, mancano 18 miliardi. Il Pd Calabria: Inaccettabili indifferenza e immobilismo della Regionepoliticamentecorretto.com - AV ferroviaria, mancano 18 miliardi. Il Pd Calabria: Inaccettabili indifferenza e immobilismo della Regione ... politicamentecorretto.com Il primo storico viaggio Centrale- Brennero sulla nuova dorsale dell'alta velocità internazionale: la data del primo viaggio Link diretto: - facebook.com facebook