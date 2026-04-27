Alta velocità il Pd Calabria attacca | Mancano 18 miliardi e ritardi gravi

Il Partito Democratico della Calabria ha sollevato nuovamente la questione dell’alta velocità ferroviaria verso Reggio Calabria, evidenziando che mancano circa 18 miliardi di euro di investimenti e segnalando ritardi considerati gravi. La denuncia è rivolta al presidente della regione e alla Giunta, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavori e sulla disponibilità di risorse finanziarie necessarie per il completamento dell’opera.

Il Pd Calabria richiama l’attenzione del presidente Roberto Occhiuto e della Giunta regionale sulla questione dell’alta velocità ferroviaria verso Reggio Calabria, denunciando ritardi rilevanti e una persistente carenza di risorse. Le criticità evidenziate Secondo il partito, il Documento di finanza pubblica certifica la mancanza di oltre 18 miliardi di euro necessari per completare la linea Salerno-Reggio Calabria. Una situazione che rallenta la realizzazione dell’opera e ne mette in discussione tempi e prospettive. «È la riprova che non esiste una strategia nazionale adeguata per il Sud, in particolare per la Calabria – si legge nella nota –.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alta velocità, il Pd Calabria attacca: “Mancano 18 miliardi e ritardi gravi” Notizie correlate Calabria, infrastrutture al collasso: Uil lancia l’allarme sui ritardi dell’alta velocitàHousing sociale, Zes Unica del Mezzogiorno, infrastrutture e dissesto idrogeologico. Ritardi Alta velocità, il sospetto del sabotaggio sulla lineaSono stati alcuni cavi bruciati a causare la quasi paralisi dell'alta velocità nella giornata di San Valentino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trasporto ferroviario. Bezzini: Subito risposte sulla stazione di Chiusi; AV ferroviaria, mancano 18 miliardi: per il Pd inaccettabili indifferenza e immobilismo della Regione; Caso di Foggia, PD: Giorgetti e Urso chiariscano su buonuscita da 7,3 milioni dell'AD di Terna; Bezzini (Pd): Sulla stazione di Chiusi-Chianciano servono risposte immediate. AV ferroviaria, mancano 18 miliardi. Il Pd: «Indifferenza e immobilismo della Regione»I dem calabresi definiscono «inaccettabile» il comportamento della giunta Occhiuto: «Urge una pressione istituzionale costante» ... corrieredellacalabria.it Alta velocità, Tridico: «Occhiuto ha scelto il tracciato più comodo. Non quello più giusto»L’europarlamentare Pasquale Tridico critica il Piano trasporti della Regione guidata da Roberto Occhiuto: la scelta di prediligere il tirreno mette a rischio esclusione per centinaia di migliaia di ci ... ecodellojonio.it Inseguono ad alta velocità un'auto sospetta, con a bordo presunti ladri d'appartamento, ma perdono il controllo e finiscono in un fossato. A bordo della Fiat Idea due giovani di Capaccio Paestum, entrambi trasportati all'ospedale «San Giovanni di Dio e Ruggi - facebook.com facebook