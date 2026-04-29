Alta Irpinia scoperto arsenale | fucile rubato porta a cinque arresti e processo immediato

Nell’alta Irpinia, le forze dell’ordine hanno scoperto un arsenale nascosto in un’area isolata. Il ritrovamento è iniziato con il rinvenimento di un fucile, che risultava essere stato rubato. Il reperto è stato individuato all’interno di un muretto di un’abitazione abbandonata. A seguito di questa scoperta, sono stati arrestati cinque sospetti e il procedimento penale è stato avviato con un processo immediato.

Tutto è cominciato da un fucile. Era stato rubato, e qualcuno lo aveva nascosto con cura nel muretto di un'abitazione in una zona isolata. Quando i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi lo hanno trovato, l'arma era già stata modificata: le canne erano state tagliate. Una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Alta Irpinia, maxi-operazione dei Carabinieri: cinque arresti per armi illegali e ricettazioneIn queste ore, in Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza...

Maxi-blitz dei Carabinieri: smantellato arsenale illegale in Alta IrpiniaSequestrati fucili modificati, pistola senza matricola e munizioni: cinque giovani arrestati tra Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo Blitz...