Almanacco | Mercoledì 29 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 29 aprile è il 119º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 120º negli anni bisestili. A questa data, mancano ancora 246 giorni alla fine dell’anno. In questo giorno vengono ricordati eventi storici, compleanni di personaggi noti e si celebra un santo. Viene anche proposto un proverbio legato alla giornata, offrendo uno sguardo alle tradizioni e alle ricorrenze di questa data.

Il 29 aprile è il 119º giorno del calendario gregoriano (il 120º negli anni bisestili). Mancano 246 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d'Italia e d'Europa.Proverbio di AprileLa pecora e l'ape, nell'aprile danno la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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